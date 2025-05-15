У Зеленского ответили, когда украинская делегация прибудет в Стамбул

Украинская делегация уже выехала на переговоры с россиянами в турецкий Стамбул. Предварительно, представители нашего государства должны приехать в город в этот день позже.

Об этом в комментарии 24 Канала рассказал советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

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Когда именно приедет украинская делегация в Стамбул

Дмитрий Литвин отметил, что украинские представители планируют быть в Стамбуле сегодня, в четверг 15 мая, позже вечером.

Интересно, что президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в турецкой столице Анкаре также рассказал, что украинская делегация уже была отправлена в Стамбул.

По словам главы государства, встреча с представителями России может состояться уже сегодня вечером, а может быть и завтра, 16 мая.

Мы со своей стороны сделали все,

– резюмировал Зеленский.

К слову, ранее стало известно, что Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах в Стамбуле с российской стороной. В то же время на встречу поедет украинская делегация, которую возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

Известно, что в состав российской делегации на переговорах входят помощник Владимира Путина Мединский, заместитель министра иностранных дел Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС Костюков, и заместитель министра обороны Фомин.