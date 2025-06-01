"Что с лицом": у делегации Кремля в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах

Представители Киева и Москвы 2 июня провели второй раунд переговоров по миру. В сети высмеяли выражения лиц, с которыми сидела российская делегация в Турции.

Пользователи отметили, что возможной причиной этого стала операция "Паутина", которую провела СБУ в России накануне, передает 24 Канал.

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Какими были выражения лица россиян на переговорах

Видео встречи в Стамбуле 2 июня, в частности, распространили и российские пропагандистские СМИ. На опубликованных кадрах заметно, как участники делегации сидят с растерянными, понурыми и буквально "кислыми" лицами.

Переговоры состоялись после громкой спецоперации СБУ "Паутина", которая нанесла значительные потери вражеской авиации. Поэтому настроение вражеской делегации, представляется, было далеким от боевого.

С какими выражениями лица сидела российская делегация в Стамбуле: смотрите видео

Пользователи соцсетей отметили, что во время первого раунда переговоров россияне выглядели куда более уверенно и бодро.

В частности, в сети писали следующее:

"Это их турки поздравили с днем военно-транспортной авиации";

"А кто-то хоть спросил у них, как долетели?";

"Мединский пытается вспомнить (придумать) цитату Бисмарка";

"Как на поминках";

"Когда чувствуешь мощь второй армии";

Пользователи высмеяли выражения лиц российской делегации на переговорах в Стамбуле / Скриншоты 24 Канала

К слову, глава СБУ Василий Малюк, комментируя операцию "Паутина", произошедшую 1 июня на аэродромах России, отметил, что в целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России. По словам украинского генерала, ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 миллиардов долларов США.