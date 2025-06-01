"Что с лицом": у делегации Кремля в Стамбуле заметили "нюанс" после "хлопка" на аэродромах
- 2 июня представители Киева и Москвы провели второй раунд переговоров по миру в Стамбуле. В сети заметили, что во время встречи у российской делегации были растерянные выражения лиц.
- Пользователи в сети связали это с операцией "Паутина" СБУ, которая нанесла значительные потери вражеской авиации накануне переговоров.
Представители Киева и Москвы 2 июня провели второй раунд переговоров по миру. В сети высмеяли выражения лиц, с которыми сидела российская делегация в Турции.
Пользователи отметили, что возможной причиной этого стала операция "Паутина", которую провела СБУ в России накануне, передает 24 Канал.
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Какими были выражения лица россиян на переговорах
Видео встречи в Стамбуле 2 июня, в частности, распространили и российские пропагандистские СМИ. На опубликованных кадрах заметно, как участники делегации сидят с растерянными, понурыми и буквально "кислыми" лицами.
Переговоры состоялись после громкой спецоперации СБУ "Паутина", которая нанесла значительные потери вражеской авиации. Поэтому настроение вражеской делегации, представляется, было далеким от боевого.
С какими выражениями лица сидела российская делегация в Стамбуле: смотрите видео
Пользователи соцсетей отметили, что во время первого раунда переговоров россияне выглядели куда более уверенно и бодро.
В частности, в сети писали следующее:
- "Это их турки поздравили с днем военно-транспортной авиации";
- "А кто-то хоть спросил у них, как долетели?";
- "Мединский пытается вспомнить (придумать) цитату Бисмарка";
- "Как на поминках";
- "Когда чувствуешь мощь второй армии";
Пользователи высмеяли выражения лиц российской делегации на переговорах в Стамбуле / Скриншоты 24 Канала
К слову, глава СБУ Василий Малюк, комментируя операцию "Паутина", произошедшую 1 июня на аэродромах России, отметил, что в целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России. По словам украинского генерала, ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 миллиардов долларов США.