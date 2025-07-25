Третий раунд переговоров в Стамбуле: экс-глава МИД Украины назвал важный момент

В среду, 23 июля, в Стамбуле проходил третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Ожидать от таких встреч каких-то политических прорывов не стоит. Однако есть очень важный момент.

Крайне важно, чтобы проводились обмены пленными. Это 24 Каналу отметил министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко.

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"Мы должны вырывать из российских концлагерей наших героев. Это задача номер один. Мы должны над ней работать днем и ночью. Все остальное – это политические фантазии, на которые не надо рассчитывать. Конечно, мы должны предлагать различные варианты, идеи. Но в то же время понимать, что вряд ли они будут реализованы", – сказал он.

При каких условиях Путин захочет переговоров?

Владимир Огрызко отметил, что Дональд Трамп неоднократно говорил, что приедет на переговоры, если там будет Владимир Путин. Однако российскому диктатору это не нужно. Кроме того, он все равно не согласился бы на прекращение огня.

В такой ситуации он не поедет. Потому что он там не достигнет своих целей. В то же время он будет говорить, что "за переговоры, за прекращение огня, но Украина должна сделать это и это". Мы этого делать не будем. Имеют ли шансы такие встречи? Не имеют. Будут ли они? Не будут,

– предположил экс-министр иностранных дел.

По его словам, Украина может на поле боя доказать, что Россия не способна воевать. Тогда Путин, возможно, захочет переговоров.