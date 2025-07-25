Вкрай важливо, щоб проводилися обміни полоненими. Це 24 Каналу зауважив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко.

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"Ми повинні виривати з російських концтаборів наших героїв. Це завдання номер один. Ми повинні над ним працювати вдень та вночі. Усе інше – це політичні фантазії, на які не треба розраховувати. Звичайно, ми повинні пропонувати різні варіанти, ідеї. Але водночас розуміти, що навряд чи вони будуть реалізовані", – сказав він.

За яких умов Путін захоче перемовин?

Володимир Огризко зазначив, що Дональд Трамп неодноразово казав, що приїде на переговори, якщо там буде Володимир Путін. Однак російському диктатору це не потрібно. Крім того, він все одно не погодився б на припинення вогню.

У такій ситуації він не поїде. Тому що він там не досягне своїх цілей. Водночас він буде казати, що "за переговори, за припинення вогню, але Україна має зробити це і це". Ми цього робити не будемо. Чи мають шанси такі зустрічі? Не мають. Чи вони будуть? Не будуть,

– припустив ексміністр закордонних справ.

За його словами, Україна може на полі бою довести, що Росія не здатна воювати. Тоді Путін, можливо, захоче перемовин.