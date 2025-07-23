Украина на переговорах в Стамбуле снова будет настаивать на немедленном прекращении огня, –Зеленский

В Стамбуле 23 июля пройдет третий раунд мирных переговоров между украинской и российской делегациями. Наше государство в очередной раз будет настаивать на немедленном прекращении огня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что заявил Зеленский о переговорах в Стамбуле 23 июля?

Президент рассказал, что весь день на Сумщине после удара российских дронов продолжаются восстановительные работы. Отметил, что вражеские БПЛА попали в энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов более 220 тысяч абонентов остались без света. Речь идет о сотнях тысяч украинских семей.

Глава государства отметил, что за утро удалось восстановить большую часть поставок. По состоянию на сейчас почти полностью восстановили электричество для Сумской области.

В течение дня президент заслушал глава МВД и Минэнерго. Отметил, что все необходимые ресурсы обеспечены. Зеленский добавил, что украинцы всегда восстанавливают разрушенное.

На фоне очередной террористической атаки России президент прокомментировал третий этап переговоров.

И представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности вот таких ударов по гражданской инфраструктуре,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Заметим, что перед встречей с россиянами украинская делегация уже провела переговоры с президентом Турции.