У Зеленского сказали, при каком условии Путин может появиться в Стамбуле

В четверг, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский будет ждать Владимира Путина на переговорах в Стамбуле. Российский диктатор может там появиться, если получит гарантии, что позволят ему продолжать войну.

В частности, Путин хочет получить гарантии, что санкции против России не будут усиливаться. Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Путин хочет выиграть время

Михаил Подоляк отметил, что Путин хотел контролировать процессы. То есть быть на переговорах как глобальный модератор, который единолично влияет на войну и будет решать, что, когда и как будет происходить.

Однако на так называемого главу Кремля оказывается огромное давление. В частности, лидер США Дональд Трамп заявляет, что готов присутствовать в роли посредника или гаранта на переговорах, если там будет Путин. Также есть заявления Китая, Бразилии, Турции, что они готовы приветствовать, если российский диктор будет находиться на прямых переговорах с Украиной.

Если Путин получит гарантии, то может появиться в Стамбуле. Но только если получит гарантии, что ему позволят продолжать войну. Он приедет, будет говорить разный бред, если получит гарантии, что максимально жесткие санкции не будут вводиться прежде всего США. Второе – то, что он получит гарантии возможности продолжения войны, по крайней мере весной-летом 2025, что поставки оружия в Украину не будут существенно наращены,

– подчеркнул чиновник.

Если Путин получит все эти гарантии, на него будет снижено давление со стороны стран Глобального Юга, прежде всего Китая. Они вернутся к нейтральной риторике. Пекин уже неоднократно настаивал на 30-дневном безусловном прекращении огня как первом этапе к миру.

Также у России еще будет определенное время для продолжения войны. Кроме того, не будут применены никакие существенные санкции относительно России. А еще сохранится так называемый режим "мягкой дипломатии", предложенный администрацией Трампа.

Если его нет в Турции, то это все должно быть максимально масштабировано. Военные поставки в Украину, инвестиции совсем другого уровня в милитарные производства, санкции совсем другого уровня и так далее. Путин хочет играть здесь определенную игру. Потому что он заявился, думая, что никто не будет готов к прямым межпрезидентским переговорам как таковым,

– пояснил советник председателя ОПУ.

Владимир Путин не ожидал соответствующих заявлений от Трампа, того давления, которое оказывают на Россию Китай, Бразилия и Турция. Также он не ожидал жестких заявлений Владимира Зеленского.

Если они сейчас будут имитировать готовность к чему-то, то тогда они получают еще определенное время для продолжения войны. Поэтому они ищут ту стратегию игры, которая дала бы им максимальный результат,

– сказал Подоляк.

Отсутствие Путина на переговорном процессе будет четко свидетельствовать о том, что Россия не готова к миру, к выходу из войны. Тогда можно будет ставить точку на всех "мягких стратегиях" относительно Путина. Даже страны, которые более нейтральные, будут четко настаивать на том, что страна-агрессор должна прекратить войну против Украины.