Россияне получают методички, как освещать переговоры в Стамбуле. Если послушать, о чем говорит вражеская пропаганда, то очевидно, что они уже готовят жителей России к провалу этого процесса.

В частности, они рассказывают, что якобы санкции против России не принесут серьезного вреда. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что путинские пропагандисты говорят, что Россия якобы успешно справляется с вызовами.

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"Они говорят о том, что новые санкции не нанесут вреда развитию страны. Россия, мол, успешно справляется с вызовами любых санкций, а бюджет страны сверстан, так сказать, с учетом этих потенциальных экономических ограничений", – сказала она.

Отдельно они упоминают санкции и торговлю энергоресурсами, что якобы "не влияет на состояние их стабильно развивающегося энергетического комплекса". Таким образом россияне фактически готовятся к результатам этих переговоров.