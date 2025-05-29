Россия в Стамбуле заявляла о планах захватить Сумскую и Харьковскую области, – FT

Во время переговоров, которые состоялись 16 мая в Стамбуле, российская делегация заявила о планах захватить Сумскую и Харьковскую области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Россия угрожала захватом Сумщины и Харьковщины

Пока украинские лидеры продолжают настаивать на 30-дневном прекращении огня, значительная часть людей не имеет иллюзий относительно того, что война России против Украины в ближайшее время завершится.

По словам украинских чиновников и военных, Россия не демонстрирует никаких признаков сокращения атак или готовности к реальным уступкам. Недавняя встреча в Турции только убедила украинскую делегацию в том, что мир остается далекой перспективой.

Во время этих переговоров глава российской делегации предупредил, что Россия может снова вторгнуться и захватить северные области Украины – Сумскую и Харьковскую.

Через несколько дней, во время визита в Курскую область, Владимир Путин "одобрительно пошутил" в ответ на слова местного чиновника, что соседняя Сумщина "должна была бы быть нашей".

22 мая Путин также объявил, что российские войска создают "буферную зону безопасности" вдоль украинской границы – формулировка, которая ранее использовалась для оправдания вторжений.

Напомним, недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной. В то же время он добавил, что требование России к Украине принять безъядерный, нейтральный внеблоковый статус должно быть выполнено "при любой форме урегулирования" войны.