Сибига назвал предпосылку, которая сделает вторую встречу с россиянами в Стамбуле "предметной"
- В Киев прибыл глава МИД Турции Хакан Фидан.
- Во время совместной пресс-конференции глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Украина готова к полному прекращению огня и готова встретиться в Стамбуле с россиянами снова.
Россия пригласила Украину на вторые переговоры в Стамбуле 2 июня. Киев согласился.
30 мая в Киев прибыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Во время совместной с ним пресс-конференции Андрей Сибига подтвердил приверженность Украине предложению США относительно полного безусловного перемирия. Сейчас, заявил министр, "мяч на российской стороне", передает 24 Канал.
Смотрите также Откуда родом больше всего "двухсотых": СМИ установили 110 тысяч оккупантов, которые погибли в Украине
Украина ждет "меморандум" от России
Россия должна принять безоговорочное перемирие. Это откроет дорогу для дальнейших широких переговоров по приближению справедливого и всеобъемлющего мира для Украины. Поэтому нужно давить на Россию, чтобы услышать от них четкое: "да" перемирию,
– подчеркнул Сибига.
Министр отметил, что Украина заинтересована в продолжении встреч с россиянами. Сибига подчеркнул, что следующая запланированная встреча с россиянами должна быть предметной – чтобы обсудить конкретные шаги для дальнейших мирных усилий, в частности параметров будущего перемирия.
В то же время он добавил, что Киев должен получить российский документ с условиями для прекращения огня заблаговременно. Это нужно, чтобы делегация, которая прибудет в Стамбул 2 июня, имела право обсуждать его положения.