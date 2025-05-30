Сибига назвал предпосылку, которая сделает вторую встречу с россиянами в Стамбуле "предметной"

Россия пригласила Украину на вторые переговоры в Стамбуле 2 июня. Киев согласился.

30 мая в Киев прибыл глава МИД Турции Хакан Фидан. Во время совместной с ним пресс-конференции Андрей Сибига подтвердил приверженность Украине предложению США относительно полного безусловного перемирия. Сейчас, заявил министр, "мяч на российской стороне", передает 24 Канал.

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Украина ждет "меморандум" от России

Россия должна принять безоговорочное перемирие. Это откроет дорогу для дальнейших широких переговоров по приближению справедливого и всеобъемлющего мира для Украины. Поэтому нужно давить на Россию, чтобы услышать от них четкое: "да" перемирию,

– подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что Украина заинтересована в продолжении встреч с россиянами. Сибига подчеркнул, что следующая запланированная встреча с россиянами должна быть предметной – чтобы обсудить конкретные шаги для дальнейших мирных усилий, в частности параметров будущего перемирия.

В то же время он добавил, что Киев должен получить российский документ с условиями для прекращения огня заблаговременно. Это нужно, чтобы делегация, которая прибудет в Стамбул 2 июня, имела право обсуждать его положения.