Путин раскрыл детали переговоров с Трампом по Украине

Глава Кремля Владимир Путин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Российский диктатор рассказал, о чем говорил с политиком.

А также заявил, что следующие встречи будут посвящены прежде всего двусторонним отношениям между странами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Что заявил Путин о переговорах с Трампом

Глава Кремля сказал, что еще существенно не обсуждал решение войны в Украине с Трампом.

В то же время во время пресс-конференции с Эммануэлем Макроном президент США заявил, что сначала нужно прекратить огонь. Только тогда можно будет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией. Однако, отметил, что хотел бы, чтобы сразу было соглашение.

Трамп также сказал, что после того, как стал президентом Соединенных Штатов, наладил контакты с Путиным и считает, что российская сторона проявила "большое уважение" и "желание прекратить эту войну". Он добавил, что с американской стороны есть группа, которая уже работает над тем, чтобы прекратить войну.