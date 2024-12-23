В Кремле ответили, есть ли "реальные импульсы" для организации встречи Трампа и Путина

На днях новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что он ждет встречи с Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне. В Кремле высказались относительно этих контактов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Смотрите также Замораживание войны по "корейскому сценарию": кто такой Кит Кэллог и с каким планом едет в Украину

Что известно о встрече Трампа и Путина

Так, представитель Кремля Дмитрий Песков убеждает, что никаких реальных импульсов для организации встречи Путина и Трампа пока не было.

Заметим, что ранее в ответ на вопрос, будет ли Путин поздравлять Трампа с инаугурацией Песков сказал, что США – недружественная страна, чьи ракеты бьют по России. По его словам, дальнейшее будет зависеть от заявлений и планов новой администрации

Следует заметить, что ряд западных СМИ уже публикуют прогнозы того, как будет выглядеть будущая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в 2025 году. The Washington Post отмечает, что Трамп и Путин "сойдутся в поединке" из-за вопроса мирного соглашения по Украине, которую каждый из них видит по-своему. Издание отмечает, что глава Кремля надеется воспользоваться президентством Трампа для достижения своих целей, включая ослабление НАТО и доминирование России над постсоветскими странами.