Некоторые помощники Трампа хотели бы, чтобы Зеленский ушел в отставку в рамках какого-либо соглашения

Некоторые политики из администрации Дональда Трампа стремятся продолжать переговоры с Владимиром Зеленским, несмотря на ссору в Белом доме. На этом настаивают и европейские лидеры.

Громкая ссора Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме сорвала переговоры 28 февраля. Однако заключение соглашения и дальнейшее сотрудничество может продолжиться. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Bloomberg.

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Часть администрации за переговоры, другая – за отставку

Саммит безопасности, что на днях прошел в Лондоне, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры продемонстрировали широкую поддержку Украины. Однако все они пытались вернуть Владимира Зеленского за стол переговоров с Трампом.

Европейский чиновник, который знаком с ходом переговоров, рассказал, что некоторые помощники президента США хотели бы, чтобы Зеленский после скандала ушел в отставку в рамках выполнения любого соглашения. Сам Дональд Трамп, вероятно, имеет менее жесткую позицию по этому вопросу, чем его чиновники.

Несмотря на это другая часть членов администрации не готовы отказаться от переговоров с Украиной.

Европа на саммите решила разработать план для привлечения миротворческих сил в Украину и создания коалиции "Европа-плюс". Они хотят способствовать переговорам Зеленского и Трампа, а также обсудили увеличение расходов на европейскую обороноспособность из-за потенциального отступления США от обязательств в НАТО.