Начались переговоры Трампа и Зеленского о перемирии: все, что известно

19 марта Владимир Зеленский и Дональд Трамп говорят по телефону. Разговор происходит после диалога Трампа с Путиным. 24 Канал собирает детали.

О предстоящем общении президентов сообщил сам Владимир Зеленский 18 марта.

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О чем говорят Зеленский и Трамп 19 марта