Начались переговоры Трампа и Зеленского о перемирии: все, что известно
19 марта Владимир Зеленский и Дональд Трамп говорят по телефону. Разговор происходит после диалога Трампа с Путиным. 24 Канал собирает детали.
О предстоящем общении президентов сообщил сам Владимир Зеленский 18 марта.
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О чем говорят Зеленский и Трамп 19 марта
Зеленский надеется согласовать во время разговора с Трампом дату переговоров технических команд в Саудовской Аравии. В 16:38 по Киеву заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино сообщил, что разговор идет. Представитель президента Украины Сергей Никифоров подтвердил это. Днем СМИ сообщили, что разговор Зеленского и Трампа может начаться в 16:00 по Киеву. Предположительно, Зеленский хочет услышать от Трампа детали его разговора с Путиным. У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд. И я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда не довольна, когда что-то идет правильно, И подчеркнул: "Сегодня звонок – все остальное после".
Зеленский прокомментировал предстоящий разговор с Трампом
– сказал он.
Зеленский надеется согласовать во время разговора с Трампом дату переговоров технических команд в Саудовской Аравии.
В 16:38 по Киеву заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино сообщил, что разговор идет.
Представитель президента Украины Сергей Никифоров подтвердил это.
Днем СМИ сообщили, что разговор Зеленского и Трампа может начаться в 16:00 по Киеву.
Предположительно, Зеленский хочет услышать от Трампа детали его разговора с Путиным.
У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд. И я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая всегда не довольна, когда что-то идет правильно,
И подчеркнул: "Сегодня звонок – все остальное после".