Люди Трампа вышли на связь с Зеленским после спора в Белом доме, – CNN

Представители Дональда Трампа связались с Владимиром Зеленским после напряженной встречи в Овальном кабинете. Они пытались стабилизировать отношения и вернуть переговоры в конструктивное русло перед выступлением Трампа в Конгрессе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на источники CNN. Представители Дональда Трампа связывались с президентом Украины Владимиром Зеленским после напряженной встречи в Овальном кабинете.

Читайте также Есть позитивный сигнал для Украины: речь Трампа указала на интересные вещи

Конфликт в Белом доме

Высокопоставленные чиновники Трампа пытались "стабилизировать отношения" с Киевом и призвали вернуть переговоры в "нужное русло" до выступления Трампа в Конгрессе.

Среди тех, кто обратился к Зеленскому, был Кит Келлог – посланник Трампа в Украине, отмечает один из источников. Его обращение прозвучало незадолго до того, как Зеленский в своей заметке назвал встречу в Белом доме "досадной".

Детали закулисных переговоров остаются неизвестными, но источники CNN подчеркивают, что команда Трампа стремится минимизировать последствия конфликта и наладить коммуникацию.

К слову, отношения между Украиной и США изменились после конфликта Зеленского и Трампа, но Украина готова к диалогу и к подписанию соглашения о редкоземельных ресурсах.

Администрация Трампа пытается оторвать Россию от Китая, используя Украину как часть своей стратегии, но это противоречит интересам нашего государства.