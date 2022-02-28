Переговоры Украина – Россия стартовали: российская сторона запретила вести прямую трансляцию

28 февраля 2022 , 13:04
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Источник:

телеграм "УП"

Переговоры между Украиной и Россией на белорусско-украинской границе стартовали. Сразу Россия начала возмущаться, что "так не договаривались", и запретила вести прямую трансляцию.

Соответствующую информацию обнародовала в телеграме "УП" в 12: 51 28 февраля. Очевидно, в тот период и стартовали переговоры.

Заметьте Мы едем послушать их, – Кулеба о переговорах с Россией

Переговоры стартовали: Россия запретила вести трансляцию

​Российская сторона запретила вести прямую трансляцию,
 – говорится в сообщении.  

Россия запретила видео-трансляцию переговоров: смотрите видео

 

О начале переговоров сообщили и росСМИ. Они опубликовали видео, как стороны садятся за стол переговоров.

Россия показала начало переговоров на украинско-белорусской границе: смотрите видео

 

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Автор: Діана Квасневська