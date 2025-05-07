Украина готова к переговорам, но только после полноценного прекращения огня, – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к мирным переговорам, но только после полного прекращения огня. Он отметил, что Киев не признает оккупацию своих территорий, однако осознает необходимость обсуждения некоторых вопросов с Россией.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Готова ли Украина к переговорам с Россией

По словам Ермака, в интервью немецкому Die Zeit он рассказал, что Украина хочет мира, однако его наступление не зависит только от Киева.

Если бы все зависело от Украины – эта война уже давно была бы завершена. Но реальность такова, что Россия не демонстрирует искреннего желания остановить агрессию. Более 50 дней назад президент Трамп предложил полное 30-дневное прекращение огня – мы согласились. Россия ответила трехдневным "перемирием на парад". Мы готовы к переговорам. Но только после полноценного прекращения огня,

– подчеркнул председатель ОП.

Он отметил, что это является позицией не только Украины, но и США и европейских союзников. Ермак добавил, что "красные линии" Киева – Конституция, международное право и Устав ООН

Мы никогда не признаем оккупацию наших территорий. Однако мы реалисты: понимаем, что некоторые вопросы придется обсуждать за столом переговоров. Мы к этому готовы – если туда придет и Россия,

– заявил Ермак.

Глава ОП также отметил, что Украина показала себя ответственным и конструктивным партнером. В частности подписала с США "историческое соглашение". По словам Ермака, оно станет "основой будущей безопасности через экономику".

"Украина продолжает борьбу. Потому что у нас нет другой страны. И мы имеем силу, чтобы выиграть не только войну – но и мир", – резюмировал глава ОП.

Напомним, ранее Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия должны вести прямые переговоры. Он отметил, что без этого аспекта, посредничество Вашингтона невозможно.