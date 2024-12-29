Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что нужно нажать на экономику страны-агрессора. Кремль не должен получать деньги за экспорт нефти, что ослабит его способности продолжать войну.

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Как мир может принудить Россию к справедливому миру

По словам главного консультанта, главным аргументом принуждения страны-агрессора к миру является именно экономика. В России экономика все больше становится на военные рельсы и не обеспечивает функционирование сфер, не связанных с войной. Страна-агрессор не может вести войну и параллельно заниматься развитием экономики.

Еще одно влиятельное издание The Economist написало, что Украина выиграет экономическую войну с Россией, ведь мы сохраняем стабильность,

– отметил Ус.

Российская экономика очень зависит от нефте-газового дохода, страна ожидает, что эта сфера будет составлять 27% бюджета на следующий год.

США не должны снимать санкции с России. Если же Россия вернется в международную торговлю, то она не должна получать деньги за свой экспорт, то есть создастся отдельный счет, часть денег с которого будет получать Россия, а остальное будет идти на восстановление Украины.

Заметьте! В то же время профессор оборонных исследований Майкл Кларк сказал, что усиление санкций не заставит Путина сесть за стол переговоров, но это усложнит продолжение набора военных. Между тем исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что скорее всего никто не решится давить на Россию по торговле нефтью, а заставить Россию к компромиссам может давление на товарный поток из Китая.

Кроме того, в мире можно увеличить производство нефти, что приведет к уменьшению цен закупки ее в России. Снижение цен повлечет невыполнение плановых показателей прибыли.

Если все эти условия сохранятся, для российской экономики вторая половина 2025 года может иметь довольно негативные последствия. Это заставит ее сесть за стол переговоров и даже пойти на условия Украины,

– подчеркнул главный консультант.