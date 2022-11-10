Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, это официальная позиция Белого дома.

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Нам нужно обыграть всех и выжить

Политолог заметил, что россияне "кинут" и нас, и США, но сейчас вопрос состоит в том, хотим ли мы взять паузу на зиму, чтобы весной дальше продолжить боевые действия. Однако это не вопрос мира с Россией.

Так, сейчас российские захватчики оккупировали Приазовье и забрали наше море, а в ответ "отдали" половину Херсонщины. Поэтому, когда Украине говорят, что в переговорах с Россией есть возможность победы – это неправда. Кроме того, в таком случае возникает вопрос и к нашим партнерам – "пусть тогда ленд-лиз стоит на нашей территории".

Нам сейчас нужно обыграть всех. Задача Украины – не просто победить Россию, а обыграть всех: и партнеров, и россиян. Наша задача – выжить,

– подчеркнул Давидюк.

Украине нужно поднимать ставки

По мнению политолога, геополитически войну против России наше государство выиграло. Так, оккупанты напали с целью уничтожения Украины, а мы "сохранили флаг" и большинство своих территорий.

Но на той стороне оккупации миллионы наших братьев и сестер, родители, дети и сограждане. Мы не можем их там оставить, поэтому сейчас нужно найти инструменты, чтобы их вернуть,

– сказал Давидюк.

Он подчеркнул, что нашему руководству нужно поднимать ставки. Так, геополитически Украина уже делала это – признавала Курилы и поднимала вопрос Дагестана, но этого мало. Мы должны создать стране-агрессору большие проблемы, чтобы она вернула то, что принадлежит нашему государству.

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После саммита G-20 поймем, будут ли какие-то договоренности с Россией

По его словам, сейчас будет "окно возможностей" и его сроки легко измерить – от завершения выборов в США до саммита G-20 в Индонезии. Так, если после встречи мировых лидеров на Бали страна-агрессор продолжит атаковать Украину, это означает, что никаких договоренностей с Россией не произошло.

Если же российские ракеты не летят, а нам предоставляют какие-то бонусы, значит, договоренности таки были, но тогда возникает вопрос к нашей власти – что мы платили со своей стороны?

Это очень важно. Не должен повториться ни Минск-1, ни Минск-2, когда писали филькину грамоту и говорили, что это дар божий, а потом оказалось, что это измена. Вот этого не должно быть,

– подчеркнул Давидюк.

Он подытожил, что нашей задачей является не предать государство и людей на оккупированных территориях. А сделать так, чтобы мы не попали под внешнее управление или какие-то "Мариупольские планы".

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