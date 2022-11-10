Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, це офіційна позиція Білого дому.

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Нам треба обіграти всіх та вижити

Політолог зауважив, що росіяни "кинуть" і нас, і США, але зараз питання полягає в тому, чи хочемо ми взяти паузу на зиму, щоб весною далі продовжити бойові дії. Однак це не є питанням миру з Росією.

Так, наразі російські загарбники окупували Приазов'я та забрали наше море, а у відповідь "віддали" пів Херсонщини. Тож коли Україні кажуть, що в перемовинах з Росією є можливість перемоги – це неправда. Крім того, в такому випадку постає питання й до наших партнерів – "нехай тоді ленд-ліз стоїть на нашій території".

Нам зараз треба обіграти всіх. Завдання України – не просто перемогти Росію, а обіграти всіх: і партнерів, і росіян. Наше завдання – вижити,

– наголосив Давидюк.

Україні треба підіймати ставки

На думку політолога, геополітично війну проти Росії наша держава виграла. Так, окупанти напали з метою знищення України, а ми "зберегли прапор" та більшість своїх територій.

Але по ту сторону окупації мільйони наших братів та сестер, батьки, діти та співгромадяни. Ми не можемо їх там залишити, тому зараз треба знайти інструменти, щоб їх повернути,

– сказав Давидюк.

Він підкреслив, що нашому керівництву треба підіймати ставки. Так, геополітично Україна вже робила це – визнавала Курили та порушувала питання Дагестану, але цього мало. Ми маємо створити країні-агресорці більші проблеми, щоб вона повернула те, що належить нашій державі.

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Після саміту G-20 зрозуміємо, чи будуть якісь домовленості з Росією

За його словами, зараз буде "вікно можливостей" і його терміни легко виміряти – від завершення виборів у США до саміту G-20 в Індонезії. Так, якщо після зустрічі світових лідерів на Балі країна-агресорка продовжить атакувати Україну, то це означає, що ніяких домовленостей з Росією не відбулося.

Якщо ж російські ракети не летять, а нам надають якісь бонуси, то значить домовленості таки були, але тоді виникає питання до нашої влади – що ми платили зі своєї сторони?

Це дуже важливо. Не повинен повторитися ні Мінськ-1, ні Мінськ-2, коли писали фільчину грамоту й казали, що це дар божий, а потім виявилося, що це зрада. Ось цього не має бути,

– наголосив Давидюк.

Він підсумував, що нашим завданням є не зрадити державу та людей на окупованих територіях. А зробити так, щоб ми не потрапили під зовнішнє управління або якісь "Маріупольські плани".

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