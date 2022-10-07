"Эрдоган играет в свою игру": почему турецкий лидер склоняет Украину и Россию к переговорам

Турция поддерживает мирные переговоры между Украиной и Россией и публично пытается склонить к ним оба государства. Президент Реджеп Эрдоган здесь играет в свою игру.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. По его словам, Реджеп Эрдоган прежде всего заботится о собственном благе и интересах Турции. Поэтому и неудивительно, что он выбрал наиболее выгодную ему позицию.

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Украине нельзя договариваться с Россией

Как отмечает Дымов, цель России в этой войне – уничтожение Украины, а благо Украины – смерть России. Здесь не слишком много пространства для компромисса. Украине не с кем договариваться.

Не может быть какого-либо блага в том, что мы будем договариваться с Россией, которая не хочет нас видеть как самостоятельную страну. Еще и вспомним, что делают оккупанты на временно оккупированных территориях. Это же не Путин лично делает… А Эрдоган играет в свою игру,

– отметил Дымов.

Как отметил политолог, у Эрдогана есть свои интересы. Пока Путин серьезно "погряз" в войне против Украины, он вытолкал Россию из Сирии и фактически нанес поражение "вагнеровцам" в Ливии.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встречались без России, но при посредничестве, в частности, Эрдогана. Он понемногу выталкивает Россию из ее зон влияния.

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Напомним, Реджеп Эрдоган 7 октября провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время разговора турецкий лидер подчеркнул, что готов внести свой вклад, как отметили в его канцелярии, "в мирное решение украинского вопроса во благо всех".

В прошлый раз они разговаривали в конце сентября. Тогда Эрдоган и Путин говорили о полномасштабном вторжении России в Украину. Турецкий лидер отметил успешный обмен пленных в разговоре.

Добавим, что сразу шесть командиров из "Азовстали", которых удалось освободить из российского плена, сейчас находятся в Турции. Эрдоган подчеркнул, что они – "гости Турции".