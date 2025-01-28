Украина уже готова: почему переговоры могут начаться еще очень не скоро

Администрации президента США Дональда Трампа работает над возможными переговорами между Украиной и Россией. Но на самом деле все не так близко, как может казаться.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что весь такой процесс всегда чрезвычайно медленно происходит. Самое главное, что Дональд Трамп знает – Украина готова к таким переговорам.

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Почему все может затянуться

Как отметил Ступак, полномасштабная война в Украине близка к мировой. Тут задействовано огромное количество разных стран. И организовать такие переговоры не так и просто.

Сейчас Трамп постепенно осваивается у власти. Очевидно, что ему нужно проанализировать отчеты, прогнозы от аналитических организаций и окончательно сформировать видение, как все нужно сделать. Тогда все заработает. Но есть еще фактор России.

Нельзя забывать, что они все в Кремле немного "ударенные". Каждый второй-третий у Кремля – выходец из спецслужб СССР. У них есть характерная черта, что они никогда не пойдут с протянутой рукой. Условно, пусть ко мне приходят, даже если мне плохо. И вот Путин тоже начинает говорить, что "ждет сигнала" от США. Это также затягивает процесс,

– сказал Ступак.

Добавим, недавно СМИ сообщали о так называемом "100-дневном плане" по завершению войны от Трампа. Глава Офиса Президента Андрей Ермак, что никакого такого плана нет.