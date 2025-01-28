Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що увесь такий процес завжди надзвичайно повільно відбувається. Найголовніше, що Дональд Трамп знає – Україна готова до таких переговорів.

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Чому все може затягнутися

Як наголосив Ступак, повномасштабна війна в Україні близька до світової. Тут залучена величезна кількість різних країн. І організувати такі переговори не так і просто.

Зараз Трамп поступово освоюється при владі. Очевидно, що йому потрібно проаналізувати звіти, прогнози від аналітичних організацій та остаточно сформувати бачення, як все потрібно зробити. Тоді все запрацює. Але є ще фактор Росії.

Не можна забувати, що вони всі у Кремлі трохи "ударені". Кожен другий-третій у Кремля – виходець зі спецслужб СРСР. У них є характерна риса, що вони ніколи не підуть з протягнутою рукою. Умовно, нехай до мене приходять, навіть якщо мені погано. І ось Путін те саме починає говорити, що "чекає сигналу" від США. Це також затягує процес,

– сказав Ступак.

Додамо, нещодавно ЗМІ повідомляли про так званий "100-денний план" щодо завершення війни від Трампа. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак, що жодного такого плану немає.