Совершенно неадекватные люди, – в ОП сказали, что требовала Россия в первый месяц войны

Любой политик мира прежде, чем продвигать идею мирных переговоров Украины с агрессором, должен напомнить себе, каким был план оккупантов в первый месяц вторжения. Тогда, даже ведя переговоры с Украиной, они продолжали выдвигать неадекватные требования Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Как свидетельствует опыт переговоров, невозможно договориться о чем-то с людьми, которые свято верят в свою же пропаганду.

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Как происходили переговоры Украины и России в начале войны

По словам Подоляка, на мирные переговоры в первые недели войны, проходившие в Беларуси, Россия приезжала зачитать текст украинской капитуляции.

Украина своим ключевым заданием считала договоренность об остановке боевых действий на момент переговоров. Впрочем, невозможно договориться с людьми, у которых отсутствует интеллект и которые совершенно не понимают, что такое Украина, а живут в искаженном своей пропагандой мире, серьёзно веря в "банды нацистов".

"На переговорах Россия стремилась, чтобы мы отдали ей всю Украину. Мол, (украинские военные – 24 Канал) должны сложить оружие и отойти в места постоянной дислокации. Абсолютно неадекватные люди", – убежден советник ОПУ.

Михаил Подоляк о мирных переговорах весной 2022 года: смотрите видео

Когда Украина поставила встречный вопрос, отведет ли Россия свои войска туда, где они находились перед 24 февраля, российская делегация ответила отрицательно. Иными словами, Украина должна была "отвести войска", не имея гарантий, что оккупанты не продолжат захват наших территорий, убийства гражданских и разрушение нашей инфраструктуры.

Именно поэтому Подоляк убежден, что любые договоренности с Россией означают, что она достигла своих целей в войне и в будущем уничтожит Украину.

Украину могут склонять к миру

Аналитики отмечают, что в ближайшее время Россия стремится заморозить войну для того, чтобы не нести большие потери. Украинские чиновники в многочисленных интервью настаивают, что наше государство ни за что не пойдет на этот сценарий.

Однако определенная "усталость от войны" есть и на Западе, где, то и дело призывают Украину к территориальным уступкам или подчеркивают, что ВСУ якобы не способны перерезать сухопутный коридор в Крым.

Украина сильно зависит от западной военной и финансовой помощи для успешного противодействия агрессору. Потому, как предполагает Дмитрий Кулеба, осенью на наше государство усилится дипломатическое давление приверженцев "понимания России".