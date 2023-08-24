Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Як свідчить попередній досвід перемовин, неможливо домовитись про щось із людьми, які свято вірять у свою ж пропаганду.

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Як відбувалися перемовини України та Росії на початку війни

За словами Подоляка, на мирні перемовини в перші тижні війни, які проходили у Білорусі, Росія приїхала зачитати текст української капітуляції.

Натомість Україна своїм ключовим завданням вважала домовленість про зупинку бойові дії на момент переговорів. Втім, неможливо домовитися з людьми, у яких відсутній інтелект і які абсолютно не розуміють, що таке Україна, а натомість живуть у спотвореному своєю пропагандою світі, цілком серйозно говорячи про "банди нацистів".

"На перемовинах Росія прагнула, щоб ми віддали їй всю Україну. Мовляв, (українські військові – 24 Канал) мають скласти зброю та відійти в місця постійної дислокації. Абсолютно неадекватні люди", – переконаний радник ОПУ.

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Коли ж Україна поставила зустрічне питання, чи відведе Росія свої війська туди, де вони знаходились перед 24 лютим, російська делегація відповіла негативно. Інакше кажучи, Україна мала "відвести війська", не маючи гарантій, що окупанти не продовжать загарбання наших територій, вбивства цивільних та руйнування нашої інфраструктури.

Саме тому Подоляк переконаний, що будь-які домовленості з Росією означатимуть, що вона досягла своїх цілей у війні й у майбутньому знищить Україну.

Важливо! Україна має чіткі напрацювання щодо миру, які, як вважають у Зеленського, буде корисним у майбутньому для будь-якої країни світу. Президент разом зі своєю командою представив його на початку серпня в Саудівській Аравії в присутності 40 країн світу.

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