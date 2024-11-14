Первый приоритет для Украины – гарантии безопасности, уже второй –территории, – NYT

После избрания президентом США Трампа Украина рассматривает возможность "ускоренного графика переговоров". Ведь новоизбранный президент США настаивает на этом.

24 Канал со ссылкой на New York Times пишет, что Украина оказывает приоритет безопасности, а не территории.

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Что говорят о вероятных переговорах

Поскольку украинские войска постоянно теряют позиции на Востоке, двое высокопоставленных чиновников заявили, что защита интересов Украины в потенциальных переговорах будет зависеть не от территориальных границ, которые, вероятно, будут определены боевыми действиями, а от того, какие гарантии существуют для прекращения огня,

– заявило издание.

Журналисты также поговорили с секретарем парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романом Костенко. Он сказал, что, если переговоры и состоятся, то они должны базироваться на гарантиях безопасности. Однако заверил, что Украина официально не откажется от своих территорий, которые находятся под российской оккупацией.

"Переговоры должны основываться на гарантиях. Для Украины нет ничего важнее", – заверил Костенко.

Он добавил, что Киев формально никогда не откажется от претензий на оккупированные Россией территории. Киев придерживается позиции, что украинскими являются территории на основе провозглашения независимости 1991 года.

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