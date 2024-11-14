24 Канал з посиланням на New York Times пише, що Україна надає пріоритет безпеці, а не території.

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Що кажуть про ймовірні перемовини

Оскільки українські війська постійно втрачають позиції на Сході, двоє високопоставлених чиновників заявили, що захист інтересів України в потенційних переговорах залежатиме не від територіальних кордонів, які, ймовірно, будуть визначені бойовими діями, а від того, які гарантії існують для припинення вогню,

– заявило видання.

Журналісти також поговорили з секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романом Костенком. Він сказав, що, якщо переговори й відбудуться, то вони повинні базуватися на гарантіях безпеки. Проте запевнив, що Україна офіційно не відмовиться від своїх територій, які перебувають під російською окупацією.

"Переговори мають ґрунтуватися на гарантіях. Для України немає нічого важливішого", – запевнив Костенко.

Він додав, що Київ формально ніколи не відмовиться від претензій на окуповані Росією території. Київ дотримується позиції, що українськими є території на основі проголошення незалежності 1991 року.

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