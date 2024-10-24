Путин говорит, что Украина предлагала ему переговоры и цинично назвал условия

Глава Кремля сообщил, что якобы Киев предлагал ему мирные переговоры, однако в последний момент дал задний ход. Также Путин высказал свою версию, почему Украина, якобы, отказывается от диалога с ним.

Об этом российский диктатор сказал на пресс-конференции в Казани в рамках саммита БРИКС.

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"Киев неоднократно отказывался от переговоров"

Путин заявил, что якобы через Турцию получал предложения о переговорах с Украиной и согласился, но на следующий же день Зеленский отказался.

Глава Кремля отметил, что в Киеве не хотят переговоров, потому что тогда пришлось бы отменить военное положение и проводить выборы.

Путин подчеркнул, что, мол, Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий на земле.

Очевидно, диктатор забыл, что в соответствии с "реалиями на земле" кусок Курщины до сих пор под контролем Сил обороны.

Также политик отметил, что нецелесообразно даже называть цифры шанса мирного урегулирования в Украине, потому что Киев вроде бы много раз отказывался от мирных переговоров.

В то же время Путин намекнул, что у Украины нет другого выбора, кроме как согласиться на переговоры, потому что у нее большие потери на фронте. О более полумиллиона раненых и убитых российских оккупантов на так называемом "сво" диктатор, конечно, не упомянул.

К слову, Владимир Зеленский неоднократно говорил о том, что открыт для переговоров. Впрочем, всегда подчеркивал, что они должны проходить на условиях Украины, воплощенных в Формуле мира.