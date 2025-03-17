Сибига рассказал, какие есть "красные линии" Украины на любых переговорах в будущем
- Андрей Сибига очертил "красные линии" Украины: территориальная целостность, выбор союзов и обороноспособность не подлежат обсуждению.
- Украина настаивает на ответственности России и принципе "ничего об Украине без Украины".
- Эти позиции являются частью "формулы мира" и отражают подходы Украины на международной арене.
По состоянию на сейчас много говорят о возможных переговорах Украины и России в будущем. Глава МИД рассказал о "красных линиях" нашего государства.
Андрей Сибига рассказал о том, что есть фундаментальные вещи, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Что Украина не будет обсуждать
Первое, что назвал министр, – это территориальная целостность и суверенитет Украины. Наше государство никогда не признает оккупированных территорий.
Также Украина настаивает, что ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Он подчеркнул, что неважно, говорится о Европейском союзе, или о НАТО.
По словам Сибиги, третий пункт касается того, что не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений по силе нашей армии, наших возможностей.
Он объяснил, что это – фундаментальные вещи, о которых знают наши партнеры.
Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене,
– подчеркнул глава МИД.
Кроме этого, он напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы".