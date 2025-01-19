Перспективы мира в Украине туманны, Трамп может действовать методом "кнута и пряника", – AP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине за шесть месяцев. Но на фоне жестких позиций Москвы и Киева мирное урегулирование выглядит маловероятным.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на AP. Москва и Киев окопаются на передовых позициях, пытаясь укрепить свои переговорные возможности перед любыми мирными переговорами.

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Переговоры с Россией в тупике

В прошлом году российские войска активно продвигались через украинскую оборону, но не достигли полного контроля над оккупированными территориями.

Москва также активно использует ракетные удары и беспилотники для повреждения энергетических сетей Украины. Украина, свою очередь, пытается расширить контроль на территории Курской области в России, осуществляя удары по важным объектам для российской армии.

Трамп, который сначала обещал завершить войну за 24 часа, теперь изменил эти планы, заявив, что мирные переговоры могут состояться за шесть месяцев. Однако, его кандидат на должность посланника в Украине, Кит Келлог, выразил надежду, что соглашение может быть достигнуто за 100 дней.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам, но мирное соглашение должно учитывать новые "реалии на местах", что фактически означает признание оккупации украинских территорий. Украина же требует полного вывода российских войск и гарантий безопасности от Запада.

Военные аналитики и представители США прогнозируют, что Трамп, как посредник, может применить "кнут и пряник", заставляя Россию остановить боевые действия, одновременно увеличивая поддержку Украины и усиливая санкции против России.

Однако эксперты сомневаются, что Путин согласится на компромисс, особенно когда российские войска имеют преимущество на поле боя и Москва настаивает на своем контроле над захваченными территориями.