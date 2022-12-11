"Фиговый листок для перевооружения": Лондон предостерегает Киев о переговорах с Россией

Переговоры могут стать прикрытием для перевооружения России. Уверенности в том, что они будут реальными, пока нет.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Он добавил, что его страна хотела бы видеть мирные переговоры как можно раньше, однако они должны быть настоящими.

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Переговоры могут быть прикрытием для перевооружения России

По словам Клеверли, хотя Британия и хочет, чтобы мирные переговоры провели "лучше раньше, чем позже", именно Украина должна установить для них параметры.

Какие-либо переговоры должны быть реальными, они должны быть содержательными, они не могут быть просто фиговым листом для российского перевооружения и последующего набора солдат,

– заявил министр.

Он добавил, что не видит никаких сигналов от российской стороны, которые давали бы уверенность, что кремлевский диктатор Владимир Путин войдет в эти переговоры с благими намерениями.

"Общая риторика все еще остается очень конфронтационной", – подытожил Клеверли.

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