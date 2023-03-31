Переговоры Украины и России: Зеленский назвал единственное условие, при котором они возможны

Президент Владимир Зеленский может представить Россию за переговорным столом для фиксации завершения войны. Однако это произойдет только тогда, когда оккупационные войска добровольно уберутся с территории Украины.

Об этом глава государства рассказал во время совместного брифинга с лидерами Молдовы, Словении, Словакии и Хорватии, сообщает 24 Канал.

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Война завершится переговорами при одном условии

В ответ на вопрос, считает ли Украина возможными переговоры с руководством России после всего, что оккупанты натворили, Зеленский напомнил, что наше государство уже предложило свою "формулу мира". В ней четко обозначили действия, необходимые для завершения войны.

Конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства, может быть представитель РФ – мне сложно сказать, кто это к тому времени будет – который без боя сначала выведет все войска с нашей территории. Тогда начнется дипломатический формат,

– заявил президент.

По его словам, если украинцы будут силой выбивать всех россиян со своей территории до конца – то с такими людьми не о чем говорить в целом.

"Потому что мы потеряем людей. Будет много жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированными и нерукопожатыми. Вот и все", – подытожил украинский лидер.

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Украина потребует не только выхода на границы 1991 года

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина будет настаивать не только на выходе на границы 1991 года, ведь это лишь отправная точка, от которой следует идти. Наше государство имеет и другие требования, в частности:

Пограничная демилитаризация – чтобы за 100 километров до украинской границы больше не было никаких учений российской армии.

– чтобы за 100 километров до украинской границы больше не было никаких учений российской армии. Демилитаризация России . Позиция Украины заключается в том, что для нашего государства опасно то, что Россия имеет на вооружении ракеты дальностью 1 500–3 000 километров. Они должны контролироваться и их должно быть гораздо меньше.

. Позиция Украины заключается в том, что для нашего государства опасно то, что Россия имеет на вооружении ракеты дальностью 1 500–3 000 километров. Они должны контролироваться и их должно быть гораздо меньше. Россия не может единолично контролировать ядерный арсенал. Украина будет настаивать, чтобы была международная организация, контролирующая российское ядерное оружие.

Как отметил советник главы ОПУ, последний пункт важен ввиду интеллектуального уровня российской элиты, которая не понимает термина "ядерное оружие".