Путин решил идти вперед, он заблокирует любое соглашение, – Зеленский о переговорах с Россией

Россию не интересует мир. Президент страны-агрессора Владимир Путин будет блокировать любое соглашение.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Так он прокомментировал возможность переговоров с Кремлем.

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Путин будет блокировать соглашения

Зеленский отверг возможность любой дипломатии с Россией. Президент напомнил, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку Путин не хочет мира.

Россию не интересует дипломатический путь. Были переговоры в Ватикане, Турция тоже пыталась, но результат всегда тот же: никому не удалось. Не потому, что лидеры слабы, а потому что конец войны противоречит желаниям Путина. Путин решил двигаться вперед, любое соглашение будет заблокировано Путиным, достаточно посмотреть на зерновое соглашение,

– считает украинский лидер.

Он подытожил, что не видит никаких проблесков надежды на дипломатию.

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Путин – не человек слова

Ранее Зеленский говорил, что вести переговоры можно с теми, кто умеет держать слово, а это точно не о Путине. В частности, он упомянул главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который надеялся на гарантии от главы Кремля и преждевременно попал в ад. Эта история – доказательство того, что любой компромисс с президентом России невозможен.

Если ты хочешь с кем-то компромисса или диалога, со лжецом этого не сделаешь,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что то, что значит договариваться с Путиным, можно увидеть на примерах современных Грузии и Молдовы, которые тоже одно время подверглись российскому вторжению и до сих пор остаются частично оккупированными.

Зеленский и раньше указывал на то, что Путин – лжец. Комментируя смерть Пригожина до этого, президент подчеркивал, что гибель главаря вагнеровцев в авиакатастрофе – это сигнал для международных партнеров, до сих пор верящих в возможность диалога с военным преступником.