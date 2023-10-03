Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман, комментируя заявление министра обороны Великобритании. Грант Шеппс считает, что Путин не может выиграть войну и не знает, как из нее выйти.

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"В целом ответ на вопрос о том, хочет ли Путин выйти из войны, достаточно однозначен – он совсем не хочет из нее выходить. У него нет никакого интереса завершать войну", – отметил Шейтельман.

По его словам, об этом свидетельствуют все последние заявления российского президента, в том числе на федеральном собрании. Постоянный месседж Путина состоит в том, что "война теперь всегда".

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Во время празднования так называемого "присоединения" оккупированных территорий Дмитрий Медведев сказал, что этот процесс будет продолжаться. Очевидно, речь идет о планах расширить зону так называемой "СВО".

Шейтельман считает, что следует осторожно перевести эти слова Медведева и разослать всем заинтересованным в мирных переговорах Украины и России. На Западе должно понять, что страна-агрессор не собирается сворачивать войну.

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