Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман, комментируя заявление министра обороны Великобритании. Грант Шеппс считает, что Путин не может выиграть войну и не знает, как из нее выйти.
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"В целом ответ на вопрос о том, хочет ли Путин выйти из войны, достаточно однозначен – он совсем не хочет из нее выходить. У него нет никакого интереса завершать войну", – отметил Шейтельман.
По его словам, об этом свидетельствуют все последние заявления российского президента, в том числе на федеральном собрании. Постоянный месседж Путина состоит в том, что "война теперь всегда".
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Во время празднования так называемого "присоединения" оккупированных территорий Дмитрий Медведев сказал, что этот процесс будет продолжаться. Очевидно, речь идет о планах расширить зону так называемой "СВО".
Шейтельман считает, что следует осторожно перевести эти слова Медведева и разослать всем заинтересованным в мирных переговорах Украины и России. На Западе должно понять, что страна-агрессор не собирается сворачивать войну.
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- Владимир Путин подписал указ о призыве 130 тысяч россиян. Согласно документу процесс начался 1 октября.
- Ранее российский президент увеличил призывной возраст с 27 до 30 лет и ужесточил наказание за неявку в военкоматы.
- Этими мерами Путин пытается компенсировать потери на фронте и вместе с тем избежать объявления всеобщей мобилизации.
- Президенту России важно затянуть войну до 2025 года, когда начнутся выборы в США. Путин надеется, что выиграет Дональд Трамп и перекроет помощь Украине.