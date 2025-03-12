Все лучше, чем ожидали, – политолог об итогах переговоров в Джидде

Встреча украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии оказались успешной. Не стоит впадать в эйфорию, хотя результаты получились положительными.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что все действительно выглядит лучше, чем изначально ожидалось. Но важно, как все будет развиваться дальше.

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Есть много вопросов

Как отметил Несвитайлов, тезисно все звучит довольно неплохо. К примеру, инициатива относительно 30-дневного перемирия – это прекрасная идея. Но все равно есть много вопросов.

Вопрос заключается в том, кто и как будет следить за соблюдением этого перемирия. Это же было уже после 2014 года. Мы соблюдали перемирие, а Россия его нарушала. Важно, чтобы были продуманы механизмы и конкретные последствия за нарушение. Пока что такое не обсуждалось,

– подчеркнул Несвитайлов.

Также была информация, что на встрече обсуждались гарантии безопасности для Украины. Но опять-таки конкретных деталей пока нет. В этом случае важно, что именно думает об этом Дональд Трамп. Именно он принимает решение со стороны Соединенных Штатов.

Здесь не стоит делать поспешных выводов. Важно услышать, что в конце концов скажет Трамп. И будет ли он в течение какого-то времени это повторять, чтобы мы поняли, что эта мысль не является частью его потока сознания, а она по крайней мере укоренилась в пределах его среднесрочной памяти,

– отметил Несвитайлов.

Напомним, по итогам встречи в Саудовской Аравии Соединенные Штаты уже возобновили военную помощь Украине и обмен разведывательными данными.