Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США в Саудовской Аравии
- Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США, которая состоится 24 марта 2025 года в Саудовской Аравии.
- Встреча предусматривает участие технических команд и может включать параллельные переговоры между США и Россией.
Переговоры о прекращении огня между командами Украины и США продолжаются. Президент Украины анонсировал новую встречу.
Владимир Зеленский рассказал, что Украина планирует новую встречу с американской командой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.
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Что известно о новой встрече
Встреча состоится 24 марта 2025 года в Саудовской Аравии.
Украинский президент рассказал, что одна из следующих встреч между украинской и американской делегациями состоится уже совсем скоро.
Будут присутствовать наши технические команды. Я так понимаю, структура такая, что сначала состоится встреча Украины с США, а потом, как отмечали партнеры, в рамках действующей дипломатии – Америка с Россией,
– пояснил он.
Кроме этого, Зеленский также отметил, что возможен такой вариант, что это будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику.
Ранее стало известно, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии могут состояться в начале следующей недели, примерно 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.