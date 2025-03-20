Зеленский анонсировал новую встречу команд Украины и США в Саудовской Аравии

Переговоры о прекращении огня между командами Украины и США продолжаются. Президент Украины анонсировал новую встречу.

Владимир Зеленский рассказал, что Украина планирует новую встречу с американской командой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг президента.

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Что известно о новой встрече

Встреча состоится 24 марта 2025 года в Саудовской Аравии.

Украинский президент рассказал, что одна из следующих встреч между украинской и американской делегациями состоится уже совсем скоро.

Будут присутствовать наши технические команды. Я так понимаю, структура такая, что сначала состоится встреча Украины с США, а потом, как отмечали партнеры, в рамках действующей дипломатии – Америка с Россией,

– пояснил он.

Кроме этого, Зеленский также отметил, что возможен такой вариант, что это будут параллельные встречи в одной стране на одну тематику.

Ранее стало известно, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии могут состояться в начале следующей недели, примерно 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.