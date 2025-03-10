Переговоры в Джидде будут показательными, и могут определить дальнейшую судьбу войны

Соединенные Штаты ведут параллельные переговоры с украинскими и российскими представителями. Но договориться о настоящем мире можно только, если за один стол сядут Украина и Россия, а посредником выступят США.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что для Киева желательно, чтобы на переговорах также были европейцы. Но этот вопрос пока остается открытым.

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Почему переговоры в Джидде так важны

Во время встречи в Джидде американцы будут спрашивать, готова ли Украина к переговорам с россиянами и на каких условиях. Вероятно, украинская власть на это согласится, потому что другого выхода нет, а это единственный реалистичный план.

Я не верю во всеобъемлющий мир между Украиной и Россией о котором говорят в ЕС. Это утопия. У нас есть вопрос оккупированных территорий и их статуса, а по этому нельзя договориться,

– подчеркнул политолог.

Не случайно Россия хочет мирного соглашения, потому что надеется, что так может заставить Украину к односторонним политическим уступкам. Но если говорим исключительно о прекращении огня, то тогда никаких уступок нет, потому что это лишь технические моменты.

Мирные переговоры в Джидде – это предварительный этап. Если американцы поймут, что Украина готова к переговорам о прекращении огня, тогда им нужно убедить в этом россиян. Далее надо согласовать, когда именно они состоятся и с какой повесткой дня.

Но опасность в том, что американцы могут склонять нас к уступкам России. В каких именно вопросах – мы пока не знаем. Я уже сказал, что есть красная линия – мы не будем юридически признавать оккупированные территории российскими,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Если США смогут склонить Украину к уступкам, тогда вполне вероятно, начнут переговоры с россиянами. Понятно, что американцы хотят сделать все как можно быстрее, но для нас есть принципиальные вещи, которыми никто не жертвует.

Переговоры в США будут показательными. Переговорный процесс может продолжиться и тогда надо искать реальный компромисс для прекращения огня. Оно может длиться годами, если все будет хорошо,

– добавил политолог.

Встреча в Джидде является "перекрестком" для дальнейшего мирного процесса. Он может развиваться и приведет к прямым переговорам между Украиной и Россией, или через некоторое время зайдет в тупик.