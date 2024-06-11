Зеленский сказал, когда ожидает открытия переговоров о членстве с ЕС

Владимир Зеленский заявил, что Киев реализовал все предпосылки, необходимые для фактического начала переговоров о вступлении в ЕС. Глава государства отметил, что теперь время Западу выполнить свое обещание.

Сегодня, 11 июня, президент Зеленский прибыл в Берлин для участия в третьей конференции по восстановлению Украины. Во время своей речи на открытии мероприятия политик отметил, что ожидает открытия переговоров о членстве в ЕС до конца июня.

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Уже все готово

По словам украинского лидера, все предпосылки для этого выполнены. Поэтому именно в июне должна быть утверждена переговорная рамка и начаты сами переговоры о вступлении.

Зеленский подчеркнул, что таким образом Европа покажет, что она держит свои обещания, а также, что ни давление, ни манипуляции извне не способны ее сломать.

Евросоюз нужен всем европейцам без исключения. Каждой нации, которая разделяет общие ценности всей Европы и хочет жить – как мы – жить в мире. Украинцы – такая нация. Как и наши соседи в Молдове, и народ Грузии, и государства Балкан и другие, кто уважает Европу, свободу и верховенство права. Обязательно наступит и время свободной Беларуси – Беларуси в Европе,

– говорилось в речи Зеленского.

Следует заметить, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет такое же мнение, что и президент Украины.

Чиновница заявила, что Украина действительно сделала необходимые шаги для начала переговоров о вступлении в ЕС, а потому вполне заслуживает того, чтобы они начались уже до конца июня.

Напомним, 7 июня Еврокомиссия подтвердила, что предоставила положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы. Эти реформы являются условием для выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи ЕС на ближайшие годы.

Ранее 12 государств-членов ЕС призвали начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС уже в июне 2024 года. Министр европейских дел правительства Чехии Мартин Дворжак инициировал письмо в Совет ЕС по поддержке переговоров о вступлении. Письмо подписали, кроме Чехии, еще 11 государств-членов Евросоюза: Швеция, Финляндия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Эстония, Латвия и Словакия.