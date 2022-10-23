Макрон ответил, когда Украина проведет переговоры с Россией

Эммануэль Макрон убежден, что возвращение переговоров Украины и России является путем прекращения войны. А когда состоятся эти переговоры, должна решать украинская сторона.

Во время пресс-конференции по итогам второго дня работы Европейского Совета в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европа не воюет в Украине, а лишь поддерживает ее, в том числе санкциями против России. Не может остановить войну и назначать мирные переговоры со страной-агрессором, сообщает 24 канал.

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Украина начнет переговоры, когда будет видеть, что момент настал

По мнению Макрона, прекращение полномасштабной войны предполагает мирные переговоры. Но они состоятся, когда Украина решит, что момент вернуться за стол переговоров настал.

Почему я так говорю? Потому что мы поддерживаем Украину, потому что она защищает свой территориальный суверенитет и свои границы. Поэтому мы не можем говорить от имени Украины, что тот или иной момент приемлем или нет. В этом контексте первое, что мы должны сделать, это никогда не разрывать связи,

– сказал он.

При этом он сказал странный тезис, что "мир возможен, но только украинцы будут решать, когда именно". Хотя на самом деле единственная страна, которая может закончить войну в одночасье – это Россия. Достаточно только перестать атаковать и увести свои войска.

Макрон объяснил, почему продолжает общение с Путиным

Президент Франции заявил, что лидерам ЕС нужно продолжать говорить с украинскими и российскими властями, потому что "в какой-то момент нам придется вернуться за стол".

Также президент Франции считает, что за столом переговоров Украины и России должна присутствовать Европа и международное сообщество, "чтобы строить в данный момент условия мира". При этом он согласился, что создать предпосылки для этого не в его силах.

Они зависят прежде всего от развития конфликта на месте, а также от определенных суверенных решений, которые мы должны уважать. Но мы все должны всеми нашими действиями делать так, чтобы, когда это будет возможно, этот момент наступил. Вот почему я всегда допускаю возможность говорить с обеими сторонами,

– сказал Макрон.

Вместе с тем, Макрон призвал продолжать оказывать военную помощь Украине, "чтобы в определенное время украинский народ мог избрать мир на тех условиях, которые сам определит".

Почему снова заговорили о переговорах Украины с Россией

21 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в очередной раз заявил о готовности провести переговоры между Зеленским и Путиным. Эрдоган считает, что российский диктатор якобы стал "мягче" и "открыт", поэтому турецкая сторона хочет провести телефонные переговоры с президентами обеих сторон.

Владимир Зеленский четко ответил, что Украина сможет вести диалог с Россией только тогда, когда там будут другие власти, агрессор вернет все украинские территории, а со стороны Москвы будет уважение суверенитета, территориальной целостности и Конституции Украины.

В начале полномасштабного вторжения Украина еще рассчитывала на честный диалог. Однако россияне выдвигали только ультиматумы и цинично обстреливали украинские города даже в тот момент, когда украинские и российские политики сидели за столом. Зеленский отметил, что следующие переговоры должны быть в форме диалога, а не ультиматумов.

Ситуация на фронте для России сейчас не утешительна. Вероятнее всего, посредством переговоров на данном этапе Путин хочет взять оперативную паузу, достигнув режима прекращения огня, чтобы подготовиться к новому наступлению.

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