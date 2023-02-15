Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок. По его словам, переговоры рано или поздно состоятся, и такой пункт есть даже в мирном плане Владимира Зеленского.

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Почему состоятся переговоры

Валерий Клочок не исключает того, что США рассчитывают на результативное контрнаступление Украины, но с последующими переговорами. По его мнению, украинская аналитика несколько отличается от американской, потому что в США анализируют по количеству ресурсов, которыми они помогают, а в Украине – в зависимости от ситуации.

"Они могут моделировать и прогнозировать, возможно, даже точнее, чем мы. Поэтому я склонен им доверять во многих вещах, потому что сегодня США показали очень высокую эффективность своей внешней политики в части формирования антипутинской коалиции", – сказал Клочок.

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Руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" считает, что переговоры состоятся, и рано или поздно будет подписано какое-то соглашение, потому что об этом также свидетельствует 10 пункт в мирном плане Владимира Зеленского.

Запад сомневается

По словам Валерия Клочко, у Запада есть сомнения относительно эффективного использования военной помощи, предоставляемой Украине. При этом политический эксперт отметил, что украинцы знают и видят войну по-другому.

"У нас общественное мнение сформировалось под влиянием войны и оно не то, что единое, оно очень монолитное. Мы не согласимся ни на территориальные уступки, ни на другие уступки, чтобы её завершить", – сказал Клочок.

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Запад понимает эту позицию и помогает Украине в организации контрнаступления и использования помощи более эффективно.

Как закончится война

Валерий Клочок убежден, что война окончится в 1 день, но вопрос в том, когда он наступит.

Вопрос в том, когда наступит этот день. Будет ли это в апреле – мае, будет ли это в декабре этого года или в следующем году. Здесь во многом это зависит от нашей власти, как она будет действовать и принимать решения,

– сказал политический эксперт.

Валерий Клочок отметил, что в Украине есть определенные проблемы с коррупцией и правоохранительными органами, но это не свидетельствует о завершении поддержки Запада.

Политический эксперт сказал, что украинский политик и академик Игорь Юхновский также утверждает, что переговоры обязательно состоятся, но при этом позиции Украины должны быть сильными, именно для этого Запад и помогает Украине.

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