Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, переговори рано чи пізно відбудуться й такий пункт є навіть у мирному плані Володимира Зеленського.

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Чому відбудуться переговори

Валерій Клочок не виключає того, що США розраховують на результативний контрнаступ України, але з подальшими переговорами. На його думку, українська аналітика дещо відрізняється від американської, бо в США аналізують за кількістю ресурсів, якими вони допомагають, а в Україні – в злежності від ситуації.

"Вони можуть моделювати й прогнозувати, можливо, навіть влучніше, ніж ми. Тому я схильний їм довіряти у багатьох речах, бо на сьогодні США показали дуже високу ефективність своєї зовнішньої політики у частині формування антипутінської коаліції", – сказав Клочок.

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Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" вважає, що переговори відбудуться, й рано чи пізно буде підписана якась угода, бо про це також свідчить 10 пункт в мирному плані Володимира Зеленського.

Захід сумнівається

За словами Валерія Клочка, у Заходу є сумніви щодо ефективного використання військової допомоги, яка надається Україні. При цьому політичний експерт зазначив, що українці знають і бачать війну по-іншому.

"У нас громадська думка сформувалась під впливом війни й вона не те, що єдина, вона дуже монолітна. Ми не погодимось ні на територіальні поступки, ні на інші поступки, щоб її завершити", – сказав Клочок.

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Захід розуміє цю позицію й допомагає Україні в організації контрнаступу та використанні допомоги більш ефективно.

Як закінчиться війна

Валерій Клочок переконаний, що війна закінчиться в 1 день, але питання в тому, коли він настане.

Питання в тому, коли настане цей день. Чи це буде у квітні – травні, чи це буде в грудні цього року, чи наступного року. Тут великою мірою це залежить від нашої влади, як вона буде діяти та ухвалювати рішення,

– сказав політичний експерт.

Валерій Клочок зазначив, що в Україні є певні проблеми з корупцією та правоохоронними органами, але це не свідчить про завершення підтримки Заходу.

Політичний експерт сказав, що український політик та академік Ігор Юхновський також стверджує, що переговори обов'язково відбудуться, але при цьому позиції України мають бути сильними, а саме для цього Захід і допомагає Україні.

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