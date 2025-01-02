"Козырных карт" у россиян гораздо больше, чем у нас, – Притула о вероятности переговоров

Тема так называемых "мирных переговоров" между Украиной и Россией набирает все большую популярность. Впрочем, несмотря на различные прогнозы и надежды, пока о реальных мирных переговорах речь не идет.

Такое мнение 24 Канала высказал волонтер, основатель благотворительного фонда Сергей Притула. К слову, в Sky News прогнозируют, что полномасштабная война в Украине может закончиться в 2025 году путем замораживания из-за переговоров, которые, вероятно, состоятся 9 мая.

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"Им можно выкручивать руки"

Ажиотаж вокруг темы гипотетических переговоров зависит от количества привлечения медиа в процессы обсуждения тех или иных вещей. По мнению Притулы, для того, чтобы они состоялись должно быть как минимум согласие трех сторон. Впрочем, со стороны России мы видим только желание капитуляции Украины.

Путинские политические прокси в виде премьер-министра Словакии Роберта Фицо, или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана это в той же форме или видоизмененная адженда (повестка дня – 24 Канал), которую навязывают россияне,

– сказал волонтер.

По его словам, поэтому Украине нужно держать строй, наращивать свою способность, как можно эффективнее использовать помощь, которую дают союзники, чтобы к переговорам, если они когда-то состоятся, прийти не в статусе аутсайдера и не надеяться только на то, что сейчас американцы будут россиянам как-то руки выкручивать.

Им (россиянам – 24 Канал) можно выкручивать руки, но до определенного предела. Все равно у них "козырных карт" сейчас на руках гораздо больше, чем у нас,

– добавил Притула.

Он отметил, что не готов расписываться за всех военных, насколько тема мирных переговоров влияет на их мотивацию. Ведь информация по одному подразделению и другому может кардинально отличаться.

К слову, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что пока не может быть никакого переговорного процесса, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену за эту войну.