Генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией, – NYT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией пока западные союзники не смогут прислать достаточную военную помощь. В Альянсе хотят помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и получить более сильную позицию на переговорах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания The New York Times.

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Почему Рютте сказал не спешить относительно переговоров с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина сама решает, когда она готова начать переговоры с Россией об окончании войны, полномасштабная фаза которой длится уже почти три года.

На фоне того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить быстрое прекращение огня, которое, как опасаются официальные лица в Киеве, будет благоприятным для России, господин Рютте призвал членов Альянса активизировать поставки оружия, боеприпасов и противовоздушной обороны в Украину, прежде чем будут попытки достичь перемирия.

Не проводим все эти дискуссии на то, как может выглядеть этот мирный процесс. Убедитесь, что Украина имеет то, что ей нужно, чтобы говорить с позиции силы, когда начнутся мирные переговоры (с Россией – 24 Канал),

– сказал Рютте накануне двухдневных встреч министров иностранных дел, в том числе Украины, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Генсек НАТО также настоял, что нашему государству стоит предоставить больше военной помощи, а в самом блоке меньше дискутировать о том, какими могли бы быть переговоры Украины и России.

Кроме того, чиновники НАТО заявили, что президент России Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах, пока он может завоевывать позиции на фронте в Украине – если только обсуждаемое соглашение не будет ему на пользу.

К слову, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что наше государство официально отказалось от гарантий, являющихся заменителями членства в НАТО. В МИД подчеркнули, что только приглашение Украины в Альянс является лучшим сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против страны Европы.