Задание Путина – дотянуть: Боррель назвал условие, по которому Россия может согласиться на переговоры

Все войны рано или поздно заканчиваются переговорами и перемирием. Жозеп Боррель назвал условия, при которых Владимир Путин согласится на переговоры с Киевом. Также он объяснил, планирует ли вообще российский диктатор прекращать агрессию против Украины.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель дал понять, что президент страны-агрессора Владимир Путин пока не готов к переговорам с Украиной. Ведь у российского диктатора есть определенные требования и ожидания.

Читайте также Мы будем заканчивать войну 20 лет: что Зеленский сказал Путину на встрече в "Норманди"

На что надеется Путин

По словам Борреля, сейчас российский диктатор ждет результатов выборов президента США. Глава дипломатии ЕС считает, что до этого времени не стоит надеяться на начало российско-украинских переговоров, потому что Путин просто не согласится на это.

Каким Путин видит завершение войны

, американцы будут выбирать следующего главу государства в 2024 году. Избирательные процессы намечены на 5 ноября.

Боррель заявил, что Путин допустил гигантскую ошибку и недооценил Украину. По его мнению, полномасштабное российское вторжение развертывалось бы совсем иначе, если бы Дональда Трампа избрали на второй срок.

Верховный представитель ЕС по внешней политике во время интервью отметил, что не знает, контактируют ли между собой Киев и Москва. Он вспомнил лидеров, пытавшихся повлиять на российского диктатора. По словам Борреля, все они после разговоров с Путиным утверждали, что у президента России есть военные цели, и он не хочет останавливать войну, пока их не достигнет. В то же время, Брюссель рассчитывает, что Китай повлияет на президента России и поможет остановить агрессию государства-террориста против Украины.

Почему Путин стремится видеть президентом США Трампа, а не Байдена