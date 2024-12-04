Пионтковский сказал, кто может гарантировать безопасность Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет как можно быстрее завершить войну в Украине. Нашему государству важно тут отстоять свои позиции на возможных переговорах.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что нужно четко различать, какие именно темы могут обсуждать на потенциальных переговорах Украины и России. Есть вещь, о которой ни в коем случае со страной-агрессором нельзя говорить.

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Запад должен дать конкретные гарантии безопасности для Украины

Как отметил Пионтковский, в случае переговоров с Россией, вероятно, придется говорить о прекращении огня, о линии разграничения, гарантии ее непересечения, обмен пленных и т.п.

Но ни в коем случае с Россией нельзя вести переговоры об условиях безопасности для Украины. Это может быть только между Украиной и Западом. Когда НАТО принимало ФРГ в 1950-х, то не вело переговоры со Сталиным. Нет, они просто сказали, что будут защищать эту территорию согласно 5 статье. А сама ФРГ не отказывается от оккупированных территорий, но хочет вернуть их мирным и дипломатическим путем,

– сказал Пионтковский.

Так же Соединенные Штаты не консультировались с врагами, чтобы оставить огромный контингент на территории Южной Кореи.

Важно, чтобы Украина получила четкие гарантии безопасности от НАТО. Вероятно, пока не стоит надеяться на приглашение и вступление из-за позиции нескольких стран, которые благосклонны к России. Но можно, к примеру, рассматривать гарантии безопасности с поставками вооружения и военным присутствием от мощных стран НАТО. Речь идет о США, Франции, Великобритании, Германии и т.п.