Напуганы мировой войной, которая уже идет: Ермак проехался по фанатам "мира ценой Украины"

В течение восьми месяцев полномасштабного противостояния Украину пытались склонить к переговорам с Россией. И если сначала наше государство было к ним готово, то вскоре оптика изменилась.

В свете последних событий – массированных атак по энергетической инфраструктуре и началу холодов – все чаще раздаются нарративы о "мире ценой Украины". Своими рефлексиями по этому поделился глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он объяснил, что с этим утверждением не так в колонке для издания.

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Страх новой мировой войны пугает общество

Как отмечает Ермак, за последние восемь месяцев нарративы менялись. Если раньше говорилось о том, что "Украина должна исчезнуть, чтобы Россия могла успокоиться", то вскоре всех волновало только тепло в домах. Мол, "Украина должна сдаться, чтобы Европа могла остаться в тепле". Но теперь распространяется новая линия давления на наше государство. И касается она того, что стремление освободить свои территории может стать причиной "новой мировой войны".

Глава ОП подчеркнул, что соответствующие постулаты не устраивают Украину, ведь наше государство стремится исключительно к миру. И всем известны условия, которые озвучиваются ежедневно и неоднократно.

Так, он отметил требования, которые объявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский:

наказание за преступление агрессии;

защиту права на жизнь, свободу и безопасность;

восстановление безопасности и территориальной целостности Украины;

гарантии безопасности, основанные на Kyiv Security Compact, а также дальнейшее вступление в НАТО.

С 2014 года, когда Россия захватила Крым, мы слышим призывы к мирному примирению. Мы слышали призывы к дипломатии, будто мы начали эту войну. Нам говорят, что пора прекратить кровопролитие, будто мы сами хотим воевать,

– подчеркнул Ермак.

Тем временем цинизм России постоянно растет

В своей колонке глава ОП напомнил о смене риторики из Кремля. Ведь после завершения "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины, враг решил еще раз заговорить о переговорах. Мол, посмотрите, какие мы миротворцы. На самом же деле все мы прекрасно знаем, что оккупанты просто хотели на этом и поставить точку. Как будто население областей уже приняло свое решение, и на этом войну можно останавливать.

И такие "переговоры" не принесли бы ничего Украине. Захваченные территории нам не вернули бы, как и депортированных граждан. Да и компенсации за нанесенный ущерб мы бы тоже не получили. Ведь в таком случае Россия просто оказалась победителем, к чему и стремятся в Кремле.

Поскольку на такие условия Украина не согласна, в России продолжают шантаж. За прошлый месяц о возможном ядерном ударе не говорил только ленивый. Причем, громче всего об этом кричат именно "полезные идиоты (Кремля – 24 канал) на Западе", отмечает Ермак. Мол, прекращение боевых действий не только спасет мир от возможной войны, но позволит сохранить лицо Путину и его стране.

Заметим, что война на Украине уже давно перестала быть локальной. Ее смело можно назвать мировой, ведь на стороне России участвуют два государства – Беларусь и Иран. Одна превратилась в полигон, а также площадку для терроризирования украинцев. Другая же поставляет оружие, которое не только уничтожает инфраструктуру, но и уносит жизни граждан нашего государства.

Ермак подчеркнул, что бывшие и нынешние политики и влиятельные бизнесмены акцентируют внимание на переговорах с Кремлем. Но делают они это только ради мира, мира и человечества. Впрочем, никто не упоминает в этом контексте ни интересы Украины, ни достижение справедливости.

Напомним, что у Эрдогана недавно оценили вероятность встречи Зеленского и Путина. Как отметил советник турецкого президента Ибрагим Калин, ее просто невозможно представить до тех пор, пока не прекратится аннексия территории Украины.

Тем временем Орбан раскритиковал политику ЕС по санкциям против России. Он призывал всех готовиться к затяжной войне. Мол, ограничения, наложенные цивилизованным миром, не оказывают влияния. И единственный способ прекратить войну – сесть за стол переговоров.

Ранее Арестович подчеркнул, что позиция Зеленского по поводу переговоров начала разрушать режим Путина. И, как отметил он, все понимают, что реанимировать его уже не удастся.

Напомним, что ранее Зеленский подписал решение, в котором говорится, что с Путиным никто вести переговоры не будет. Они возможны только при смене высшего руководства в России.

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