Кремль истощен, ресурсы России на грани – Подоляк об истерике оккупантов по поводу переговоров

На сегодняшний день Россия продолжает призывать Украину к переговорам. И на это есть некоторые причины.

В Офисе Президента и СНБО еще раз отреагировали на ситуацию с переговорами. Об этом сообщает 24 канал.

​К теме В НАТО допускают переговоры России и Украины, когда ВСУ отвоюют Херсон, – La Repubblica

Что в ОП говорят о переговорах России и Украины

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Кремль истощен и ресурсы России близки к пределу.

Отсюда истерические просьбы о перерыве ("переговоры"). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран: искать способ продолжить войну, получить ракеты/беспилотники, исправить свой ракетный недостаток,

– написал Подоляк.

Он подчеркнул, что сейчас идеальное время удвоить помощь Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал абсурдность переговоров с Россией:

"Представьте, пожалуйста, что у вас есть четырехкомнатный дом. Одну из комнат захватили сумасшедшие люди, убившие часть вашей семьи. И теперь вы предлагаете: "Хорошо, давайте начнем с ними переговоры, чтобы они остались там, и мы могли найти с ими мирное сосуществование". Вы понимаете, как это абсурдно звучит?" – заявил Данилов.

Переговоры России и Украины: последние новости

Зачем США давят на Зеленского о переговорах с Путиным: смотрите видео