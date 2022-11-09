Кремль истощен, ресурсы России на грани – Подоляк об истерике оккупантов по поводу переговоров
На сегодняшний день Россия продолжает призывать Украину к переговорам. И на это есть некоторые причины.
В Офисе Президента и СНБО еще раз отреагировали на ситуацию с переговорами. Об этом сообщает 24 канал.
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Что в ОП говорят о переговорах России и Украины
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Кремль истощен и ресурсы России близки к пределу.
Отсюда истерические просьбы о перерыве ("переговоры"). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран: искать способ продолжить войну, получить ракеты/беспилотники, исправить свой ракетный недостаток,
– написал Подоляк.
Он подчеркнул, что сейчас идеальное время удвоить помощь Украине.
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал абсурдность переговоров с Россией:
"Представьте, пожалуйста, что у вас есть четырехкомнатный дом. Одну из комнат захватили сумасшедшие люди, убившие часть вашей семьи. И теперь вы предлагаете: "Хорошо, давайте начнем с ними переговоры, чтобы они остались там, и мы могли найти с ими мирное сосуществование". Вы понимаете, как это абсурдно звучит?" – заявил Данилов.
Переговоры России и Украины: последние новости
- Президент Франции Эммануэль Макрон снова заговорил о необходимости переговоров между Украиной и Россией для завершения войны. На это отреагировали в СНБО и в Офисе Президента.
- Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть четкие требования к возобновлению переговорного процесса с Россией.
- Политолог Валерий Дымов рассказал, что США не побуждают Украину к переговорам, а предлагают выразить публичную готовность к их проведению.
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