Раньше – вряд ли: когда Россия будет нуждаться в реальных переговорах о мире

Россия пока не заинтересована в переговорах. Интерес может появиться только при условии усиления санкций, роста поддержки Украины и отсутствия успехов на фронте.

В таком случае Владимир Путин может пересмотреть свою позицию. Однако, как предположил в разговоре с 24 Каналом публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, не ранее чем через несколько месяцев.

Важно Шанс на мир или обман Путина: все о заявлениях России и Украины о переговорах и реакции мира

Что может изменить взгляд Путина на необходимость переговоров

Богданов считает, что все разговоры о переговорах сейчас – это попытка изменить логику событий. Россия не хочет переговоров, а хочет сначала прекращения огня – и только потом переговоры. Впрочем, переговоры могут длиться сколько угодно, без результата.

Украина, Европа и США имеют другой подход: сначала прекращение огня как гарантия серьезности намерений. Если Россия не выполняет это условие, это означает, что она не намерена договариваться.

На сегодня ситуация выглядит так, будто стороны соревнуются в "игре" – кто сможет убедительнее обвинить другую сторону в срыве мирного процесса. Россия пытается сделать все, чтобы виновными были Украина и Европа.

Пока Путин считает, что может продолжать войну, он это будет делать. Задача Украины и ее союзников – сделать это в как можно худших для него условиях,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Если европейские партнеры действительно останутся последовательными после своих громких заявлений, следующим шагом должны стать серьезные санкции против России и расширение поставок оружия Украине, даже на условиях продажи. Это может изменить взгляд Путина на необходимость переговоров. Но пока таких шагов нет, надеяться на это – слишком оптимистично.

Публицист подчеркнул, что хотел бы скорейшего и справедливого завершения войны для Украины, но необходимо быть реалистами. Путин пока не демонстрирует желания вести честные переговоры.

Когда Россия может быть готова к реальным переговорам

Россия недаром готовилась к летней кампании. Весной она не достигла никаких результатов, и сейчас пытается улучшить свои позиции перед возможными переговорами осенью. У России накапливаются проблемы – военные, технические, экономические.

Однако следует сохранять осторожность: Россия готовится к большим наступательным действиям летом. Об этом говорят и украинские военные, и западные аналитики.

Это означает, что говорить о мире в ближайшее время – рано,

– отметил Богданов.

Все планы – военные, экономические, личные – должны строиться с расчетом на то, что война не завершится в ближайшие 3 – 6 месяцами.

Прогноз Юрия Богданова остается стабильным: реальные переговоры возможны не раньше осени или даже зимы. Не достигнув серьезных результатов, Россия может проявить интерес к переговорам или "заморозке конфликта".

Оптимизм Богданова лишь в одном: в долгосрочной перспективе Украина обязательно победит. Но это точно не произойдет завтра.