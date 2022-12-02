Запад демонстрирует, что четко понял позицию Украины по переговорам, – Пионтковский

Долгое время было много слухов о возможных переговорах Украины и России и компромиссах. Однако сейчас Запад четко принял позицию Киева по переговорам.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, ситуация стала более четкой после визита советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Киев 5 ноября. Он, по мнению Пионтковского, наиболее мягко относится к Путину из администрации Джо Байдена.

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Салливан не ехал давить на Зеленского. Но хотел "прощупать почву" относительно возможных переговоров. Реакция Киева была очень жесткой, что было видно по итоговой пресс-конференции.

Запад понял, что Украина на переговоры не пойдет. И четко определил свою позицию. Байден сказал после возвращения Салливана, что единственный путь к миру – полный вывод российских войск с территории Украины,

– отметил Пионтковский.

Позиция Украины не подвергается сомнению

Как отметил Пионтковский, сейчас Запад ясно демонстрирует, что никаких переговоров не будет, пока Украина не решит их сделать. Позицию Киева поняли и полностью ее поддерживают.

Это действительно важно, ведь когда-то после встречи Джо Байдена и российского диктатора Владимира Путина в Женеве президент США посоветовал Зеленскому просто выполнять Минские договоренности. Сейчас ситуация совсем другая.

Помните, с чего все начиналось? С саммита Байдена и Путина в Женеве (в июне 2021 года – 24 канал), где Байден фактически под диктовку Путина посоветовал Зеленскому выполнять Минские договоренности. Украина же проявила себя лидером свободного мира. Ее позиция не подвергается сомнению,

– рассказал Пионтковский.

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