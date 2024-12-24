Украина не просила Ватикан быть посредником в переговорах с Россией, – глава УГКЦ

Глава Украинской греко-католической церкви, Блаженнейший Святослав, заявил, что Ватикан не выполняет никакой посреднической миссии в потенциальных мирных переговорах между Украиной и Россией. Он также отметил, что о такой роли его никто не просил.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Украинской греко-католической церкви, Блаженнейшего Святослава в интервью "РБК-Украина". Он отметил, что посредничество возможно лишь при условии согласия обеих сторон и готовности выполнять рекомендации, чего пока нет.

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Просили ли Ватикан о посредничестве в переговорах

Блаженнейший Святослав рассказал, что Ватикан не просили о посредничестве в потенциальных мирных переговорах Киева и Москвы.

Ватикан не выполняет никакой посреднической миссии, и о такой миссии никто не просил. Даже с другой стороны, было острое заявление нашего Президента, который сказал, что нам не нужно посредников, нам надо союзники,

– заявил он.

По словам Блаженнейшего Святослава, Ватикан поддерживает Украину, в частности, в рамках гуманитарной части "Формулы мира" Владимира Зеленского. Глава УГКЦ добавил, что он лично работает над вопросом посредничества еще с 2014 года.

"На сегодня могу, точнее, должен утверждать, что такого посредничества не происходит. Потому что есть определенные условия. Посредничество – это определенный механизм дипломатический, который имеет определенные предпосылки... Первое, обе стороны должны на это согласиться и должны попросить. А следующее, должны быть готовы имплементировать определенные рекомендации, которые то посредничество предложит. На данный момент ни одного из тех условий нет", – отметил Святослав.

Ранее он отметил, что украинское государство постепенно признает важность церкви в обществе и ее роль в духовном сопровождении народа в условиях войны.