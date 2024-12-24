Повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Української греко-католицької церкви, Блаженнішого Святослава в інтерв'ю "РБК-Україна". Він наголосив, що посередництво можливе лише за умови згоди обох сторін і готовності виконувати рекомендації, чого наразі немає.

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Чи просили Ватикан про посередництво у переговорах

Блаженніший Святослав розповів, що Ватикан не просили про посередництво в потенційних мирних переговорах Києва та Москви.

Ватикан не виконує жодної посередницької місії, і про таку місію ніхто не просив. Навіть з іншого боку, була гостра заява нашого Президента, який сказав, що нам не потрібно посередників, нам треба союзники,

– заявив він.

За словами Блаженнішого Святослава, Ватикан підтримує Україну, зокрема, у межах гуманітарної частини "Формули миру" Володимира Зеленського. Глава УГКЦ додав, що він особисто працює над питанням посередництва ще з 2014 року.

"На сьогодні можу, точніше, мушу стверджувати, що такого посередництва не відбувається. Бо є певні умови. Посередництво – це є певний механізм дипломатичний, який має певні передумови... Перше, обидві сторони мають на це погодитися і мають попросити. А наступне, мають бути готові імплементувати певні рекомендації, які те посередництво запропонує. На даний момент жодної з тих умов немає", – зазначив Святослав.

Раніше він зазначив, що українська держава поступово визнає важливість церкви в суспільстві та її роль у духовному супроводі народу в умовах війни.